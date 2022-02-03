Пекин, 3 февраля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Приток угля на электростанции Китая увеличился, в результате чего их запасы угля достигли почти рекордных максимумов, сообщила Национальная комиссия по развитию и реформам КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь. Китай

По состоянию на 28 января на электростанциях Китая хранилось 170 млн тонн угля, что на 52 млн тонн больше, чем годом ранее, достигнув рекордного уровня, сообщает China Securities Journal. Хранение угля может длиться 22 дня. Потребление угля на заводах составило 7,15 млн тонн, снизившись на 9% по сравнению с предыдущей неделей.

Комиссия подчеркнула важность обеспечения стабильного и упорядоченного энергоснабжения в важные периоды, включая Праздник весны и зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине, обеспечивая при этом энергоснабжение для зимнего отопления.

Некоторые регионы Китая сообщили о нехватке угля и электроэнергии в конце сентября прошлого года. После сентябрьских отключений электроэнергии страна призвала приложить усилия для определения приоритетов в обеспечении энергетической достаточности на ряде совещаний.