Пекин, , 04:46 — REGNUM Китай стремится создать единую систему рынка электроэнергии к 2025 году, чтобы обеспечить оптимальное распределение энергоресурсов в более широком масштабе и повысить стабильность и гибкость энергосистемы, сообщает агентство Синьхуа.

Энергетика Администрация Липецкой области

В рамках системы национальный рынок, а также провинциальные и региональные рынки будут работать совместно, со значительными улучшениями в распределении ресурсов между провинциями и межрегиональными рынками и масштабах торговли экологически чистой энергией, говорится в руководящих принципах, совместно опубликованных Национальной комиссией по развитию и реформам КНР и Национальным управлением энергетики Китая.

К 2030 году национальная единая система рынка электроэнергии будет в основном завершена, что позволит «зеленой энергии» в полной мере участвовать в рыночных сделках и оптимизировать распределение энергоресурсов, говорится в руководящих принципах.