Иньчуань, Китай, 3 февраля, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Нинся-Хуэйский автономный район на северо-западе Китая занял первое место по темпам роста экспорта среди всех регионов провинциального уровня по всей стране в 2021 году, сообщает агентство Синьуха.

Joowwww Нинся-Хуэйский автономный район

Объем экспорта региона в прошлом году достиг 17,48 млрд юаней (около $2,76 млрд), увеличившись на 101,7% в годовом исчислении, сообщила таможня столицы региона, города Иньчуань. Общий объем импорта и экспорта в 2021 году достиг 21,4 млрд юаней, что на 73,4% больше, чем годом ранее.

В прошлом году Европейский союз был крупнейшим торговым партнером Нинся, на долю которого приходилось 17,7% от общего объема торговли в регионе. Внешняя торговля региона с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии увеличилась на 88,5% в годовом исчислении до 2,84 млрд юаней в 2021 году.