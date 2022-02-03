Пекин, 3 февраля, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Госсовет КНР опубликовал план по модернизации регулирования рынка в стране в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

План предусматривает постоянную оптимизацию бизнес-среды в Китае, чтобы в полной мере стимулировать жизнеспособность субъектов рынка. Открытие нового бизнеса, например, станет более удобным в Китае, при этом, согласно плану, средние затраты времени сократятся с менее чем четырех рабочих дней в настоящее время до примерно двух рабочих дней к 2025 году.

Чтобы создать равные условия для игры на рынке, план призывает прилагать усилия по укреплению добросовестной конкуренции и антимонопольного регулирования. Компании-платформы будут ориентированы на упорядоченную конкуренцию, а такие практики, как дискриминационное обращение и ложные рекламные акции, будут расследоваться в соответствии с законом.

В соответствии с планом, в новых отраслях и бизнес-моделях будет усилен надзор, подчеркивающий тщательный мониторинг конкуренции в отрасли «интернет плюс сервис» и расследование соответствующих незаконных действий.

Согласно плану, также следует приложить усилия для обеспечения безопасности продуктов питания и лекарств, обеспечения безопасной эксплуатации специального оборудования, усиления надзора за качеством промышленной продукции и дальнейшей защиты прав и интересов потребителей.