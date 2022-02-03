Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Соединенные Штаты серьезно озабочены утечкой конфиденциальных данных Международного комитета Красного Креста (МККК), произошедшей в результате хакерской атаке в январе 2022 года. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в официальном обращении.

Хакер Christoph Scholz

«Этот киберинцидент нанес ущерб способности глобальной гуманитарной сети находить пропавших без вести людей и воссоединять семьи», — заявил он.

Прайс добавил, что вся информация, которую использует МККК, должна использоваться по прямому назначению — для предоставления медицинских услуг и гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января хакеры атаковали Международный комитет Красного креста. В результате кибератаки утекли персональные данные 515 тыс. человек. В числе этих данных оказалась информация людей, разлученных с семьями в результате войн, миграций и стихийных бедствий.

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