Вашингтон, 3 февраля, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Соединенные Штаты серьезно озабочены утечкой конфиденциальных данных Международного комитета Красного Креста (МККК), произошедшей в результате хакерской атаки в январе 2022 года. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс в официальном обращении.

Christoph Scholz Хакер

«Этот киберинцидент нанес ущерб способности глобальной гуманитарной сети находить пропавших без вести людей и воссоединять семьи», — заявил он.

Прайс добавил, что вся информация, которую использует МККК, должна применяться по прямому назначению — для предоставления медицинских услуг и гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января хакеры атаковали Международный комитет Красного Креста. В результате кибератаки утекли персональные данные 515 тыс. человек. В числе этих данных оказалась информация о людях, разлученных с семьями в результате войн, миграций и стихийных бедствий.