Пекин, , 04:28 — REGNUM К концу прошлого года в Китае насчитывалось 103 млн зарегистрированных индивидуальных предприятий, что является рекордным показателем в рамках политики поддержки, направленной на стимулирование субъектов рынка, сообщает агентство Синьхуа.

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Число новых зарегистрированных предприятий в 2021 году составило 19,7 млн единиц, что на 17,2% больше, чем в годовом исчислении и значительно превышает среднегодовые темпы роста на 11,8% с 2012 по 2021 год, показали данные Государственного управления рыночного регулирования Китая (SAMR).

По словам представителя SAMR Пу Чуня, на индивидуальные предприятия приходится около двух третей всех субъектов рынка в Китае, и в них занято 276 млн человек. Около 90% этих предприятий являются поставщиками услуг, в основном занимающимися розничной торговлей, гостиничным бизнесом, общественным питанием и услугами резидентов.

К концу прошлого года в Китае насчитывалось 154 млн субъектов рынка, что на 11,1% больше, чем в 2020 году. В 2021 году в секторе общественного питания и гостиничного бизнеса было зарегистрировано 3,06 млн новых субъектов рынка, что на 14,8% больше, чем годом ранее. В индустрии культуры, спорта и развлечений было открыто 523 000 новых предприятий, что на 44,1% больше в годовом исчислении.

Улучшенная деловая среда в Китае и сверхбольшой рынок помогли привлечь 61 000 новых фирм с иностранными инвестициями в 2021 году, что на 23,3% больше, чем в прошлом году.