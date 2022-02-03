Прага, , 04:25 — REGNUM Разрушение ожидает Североатлантический альянс, если НАТО продолжит принимать новых членов. Об этом заявил чешский аналитик Ян Кампбелл 2 февраля в интервью изданию Parlamentní listy.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так он ответил на вопрос по поводу обещаний не расширять блок на восток, которые США дали при объединении Германии. Кампбелл полагает, что НАТО в ближайшем будущем не увечит свои границы, следуя «инстинкту самосохранения».

Вместе с тем эксперт считает, что Североатлантический альянс все же должен увеличить темпы своего расширения, чтобы «разрушиться побыстрее».

«Я желаю, чтобы НАТО расширялось каждую неделю, а не раз в несколько лет… Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем скорее оно исчезнет в архивах», — сказал аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января чешский эксперт в области безопасности Давид Богбот призвал Североатлантический альянс перестать спекулировать на украинской теме и использовать Украину против России.

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