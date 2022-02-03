3 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Анастасия Степанова, , 07:24 — REGNUM В январе 2022 года сразу две новосибирские компании, которые аффилированы с «Роснано», подали иски о собственном банкротстве. Оба актива входят в группу «Лиотех», которая позиционируется как единственная в России компания с крупносерийным производством литий-ионных аккумуляторов. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

31 января 2022 года в арбитраж Новосибирской области поступил иск о самобанкротстве от ООО «Лиотех-Инновации». Основанием для обращения в суд заявлен долг в размере 432 006 767,03 рубля. Прочие детали пока не сообщались, и дата слушания не назначена.

По данным базы «Контур.Фокус», за три года компания была ответчиком по искам на общую сумму 440 млн рублей, из них за последние 12 месяцев — на 433 млн рублей.

В ЕГРЮЛ фирма была зарегистрирована в январе 2012 года с основным видом деятельности — производство литий-ионных аккумуляторов. Их, к примеру, приобретал саратовский завод «Тролза», выпускавший ранее троллейбусы для нужд регионов и электробусы.

По данным базы ФНС, в 2020 году относительно 2019 года выручка компании существенно снизилась — с 322,838 до 186,017 млн рублей. Чистая прибыль оба года была в районе 2 млн рублей. Итоги 2021 года в базе пока не обнародованы.

Производственная площадка ООО «Лиотех-Инновации» © Пресс-служба правительства Новосибирской области

На сайте «Лиотеха» отмечается, что предприятие также производит батареи для транспорта, системы управления, накопители и ИБП, солнечные электростанции и домашние накопители. Например, в октябре 2021 года группа «Лиотех» приступила к поставке накопителей энергии для «Россетей». Первые из них установили в Курской и Орловской областях.

Среднесписочная численность персонала ООО «Лиотех-Инновации» на 2021 год составляла более 120 человек, уставный капитал — 1 млн рублей. Управляет активом ООО «Литэко», оно же является его владельцем. До этого владельцем было ООО «Лиотех» (переименовано в «Энергорешения»).

Компания «Литэко» подала иск о собственном банкротстве ещё раньше — 27 января 2022 года, обосновав это долгом в размере 317 190 154,79 рубля. Детали также пока не сообщались.

Это ООО учреждено в марте 2016 года для консультирования по бизнесу. С декабря 2021 года директором числится Александр Тюфяков. Уставный капитал этой фирмы — 222,2 млн рублей. Владельцем основной доли (почти 100%) является АО «Роснано». Ещё небольшая доля числится за московским ООО «РНИ» (работает в сфере IT). Последнее также актив «Роснано».

Арбитражный суд Новосибирской области Novosib.arbitr.ru

В базе арбитражей крупных судебных споров, в которых бы ответчиком выступали ООО «Литэко» или «Лиотех-Инновации», нет. На первый взгляд крупных финансовых претензии ни к одной из двух компаний в открытых источниках не фигурирует. В финансовой отчётности как минимум до 2020 года каких-то неподъемных долгов также не указано. Между тем в 2013 году уже принималось решение о ликвидации компании «Лиотех-Инновации» из-за низкого спроса на продукцию, но в 2015 году ликвидационное решение было отменено. Видимо, предприятию дали ещё один шанс. А уже осенью 2021 года стало известно, что здание новосибирского завода выставлено на продажу. Его планируется реализовать за 1 млрд рублей. При этом инвестиции в запуск завода составляли 13,5 млрд рублей.