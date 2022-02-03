Куньмин, Китай, , 04:24 — REGNUM Основной поставщик цветов в Китае провинция Юньнань отчиталась об активном экспорте свежесрезанных цветов в 2021 году, сообщило местное таможенное управление, передает агентство Синьхуа.

Цветы Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Стоимость экспорта свежесрезанных цветов Юньнани в прошлом году достигла 520 млн юаней (около $82 млн), что на 3,9% больше, чем годом ранее и занимает первое место по стране, согласно данным Куньминской таможни в столице провинции.

Цветы из Юньнани экспортируются в более чем 40 стран и регионов мира, сообщили в таможне. Производство свежесрезанных цветов в провинции в настоящее время составляет более 70% доли рынка по всей стране.

Для поддержки цветочной промышленности провинции была введена льготная тарифная политика, направленная на снижение издержек предприятий-импортеров и улучшение местной бизнес-среды. Между тем, провинция также значительно повысила эффективность таможенного оформления, чтобы облегчить экспорт свежих цветов.

Цветочный рынок Куньмина Дунань в настоящее время является крупнейшим рынком торговли свежесрезанными цветами в Азии и надежным барометром развития цветочного рынка Китая.