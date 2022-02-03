Сямэнь, Китай, , 04:21 — REGNUM Внешняя торговля товарами в Сямэни, прибрежном городе на востоке Китая, достигла 887,65 млрд юаней (около $140 млрд), увеличившись на 27,7% в годовом исчислении, сообщает 2 февраля агентство Синьхуа.

Сямэнь James Yu

Совокупный экспорт составил 430,7 млрд юаней, а импорт — 456,9 млрд юаней, соответственно увеличившись на 20,6% и 35,3% по сравнению с 2020 годом.

Объем торговли прибрежного города со странами АСЕАН в прошлом году составил 162,9 млрд юаней, увеличившись на 25,2% в годовом исчислении, в то время как объем торговли с Соединенными Штатами и Европейским союзом достиг 113,29 млрд юаней и 98,28 млрд юаней, соответственно увеличившись на 25,7% и 27,6%

Согласно таможенной статистике, торговля города со странами «Пояса и пути» и членами RCEP увеличилась на 28,7% и 22% соответственно.