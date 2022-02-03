Мурманск, , 04:10 — REGNUM Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России «Ельня» и «Соловецкий юнга» провели в полигонах Баренцева моря артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба СФ «Боевые расчёты малокалиберной зенитной артиллерии отработали отражение условных средств воздушного нападения противника, катеров, а также уничтожили макеты плавающих мин».

После завершения стрельб тральщики выполнили индивидуальные задания. «Соловецкий юнга» провёл в Мотовском заливе учебное траление мин. Экипаж «Ельни» отработал противоподводно-диверсионную оборону корабля при якорной стоянке на незащищённом рейде у острова Кильдин, в ходе которой «поразил» условных боевых пловцов противника огнём из гранатомёта.

Выполнение тральщиками учебно-боевых задач прошло на фоне учений с Арктической экспедиционной группировкой Северного флота.

Напомним, в учениях флота с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск, которые проводятся под руководством командующего СФ адмирала Александра Моисеева, задействовано до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, до 20 самолётов и вертолётов, около 140 единиц боевой и специальной техники и порядка 1200 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для проведения учений на морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота вышел отряд кораблей войск и сил на северо-востоке России.

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