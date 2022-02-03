Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Ситуация, сложившаяся на границе России с Украиной, стала темой телефонной беседы президента США Джо Байдена и главы Франции Эммануэля Макрона. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Стороны также поделились мнениями по диалогу с РФ и по возможному принятию новых антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден официально одобрил решение о переброске нескольких тысяч американских военных в Восточную Европу на фоне ситуации вокруг Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне заявили, что Джонсон отговорил Путина от «вторжения на Украину»