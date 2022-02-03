Анадырь, 3 февраля, 2022, 03:55 — ИА Регнум. ООО «СКТ» 20 января получило статус резидента ТОР «Чукотка» — предприятие будет заниматься сервисным обслуживанием техники недропользователей в Анадырском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Техника

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В рамках инвестпроекта, стоимость которого порядка 3,3 млн рублей, будут закуплены специализированные инструменты, диагностическое и другое оборудование для обслуживания специальной техники на месторождениях.

ООО «СКТ планирует выполнять капитальный ремонт узлов, агрегатов и сервисное обслуживание горной техники: самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, грейдеров, погрузчиков и систем пожаротушения. Создадут 12 рабочих мест.

Отмечается, что 77 резидентов всех преференциальных режимов на Чукотке по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестировали в экономику региона около 29 млрд рублей, создано более 2 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 628 млрд рублей, запланировано создание 7,5 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2021 году предприятия произвели более 26 тыс. тонн свинины — жители имеют возможность покупать мясо по доступной цене.