Москва, , 03:50 — REGNUM Взаимоотношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее. Об этом сказано в статье президента РФ Владимира Путина для агентства «Синьхуа», опубликованной 3 февраля пресс-службой главы государства.

Владимир Путин Kremlin.ru

Российский лидер отметил, что Россия и Китай связаны многовековыми традициями дружбы и доверия как близкие соседи. Путин напомнил, что основой для совместной работы двух стран является Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие со дня подписания которого отмечалось в 2021 году. В Договоре обозначены общие для Китая и России принципы и ориентиры.

«Прежде всего — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого. Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог», — пояснил глава России.

Президент РФ обратил внимание на то, что у Китая и России близкие позиции по подходам к решению глобальных проблем и проблем регионального значения. Это играет существенную роль в сложной международной обстановке, способствуя процессам демократизации системы межгосударственных отношений для придания этой системе более справедливый и инклюзивный характер.

В частности, российский лидер упомянул схожие позиции по вопросам международной торговли, в которых РФ и КНР выступают за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО. Также Владимир Путин напомнил о совместной работе над укрепляющей ролью ООН в мировых делах, в ходе которой Москва и Пекин стремятся не допустить размывания международно-правовой системы.

Путин обратил внимание, что благодаря совместным усилиям и сходной позиции России и Китая в 2021 году по итогам саммита G20 в Италии удалось добиться взвешенных решений в ряде важнейших вопросов международного сотрудничества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Путин назвал неверными попытки ряда стран мира политизировать спорт в угоду своим амбициям.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал неверными попытки ряда стран политизировать спорт ради амбиций