Красноярск, , 03:47 — REGNUM В четверг, 3 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −11… −9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

В 07:40 на Театральной площади было — 21 °C.

Ночью с 3 на 4 февраля ожидается до −19… −17 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, в западной части города порывы до 11 м/с. Давление — 753 мм рт. ст.

В пятницу, 4 февраля, в Красноярске до −10… −8 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −12… −10 °C, небольшой кратковременный снег.

В субботу, 5 февраля, в Красноярске ожидается до −6… −4 °C днём и до −7… −5 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве сохраняется морозная погода, температура воздуха ночью местами до −35… −30 °C.

3−4 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Напоминаем, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, режим «чёрного неба») действует в городах Красноярске, Назарово и Минусинске до 19:00 (местное время) 3 февраля.

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