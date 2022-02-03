Красноярск, , 03:41 — REGNUM В третьем микрорайоне жилого района «Солнечный» Красноярска планируют построить общеобразовательную школу. Стартовая цена соответствующего тендера, объявленного 2 февраля 2022 года, составляет 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства» Красноярска. Финансировать стройку будут из городского бюджета. Максимальная цена контракта — 1 536 599 205,01 рубля.

Победителя определят 14 февраля 2022 года. Возвести объект должны до 30 июня 2024 года.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе уже не в первый раз объявлен тендер по выбору подрядчика на строительство школы искусств. В этот раз определить победителя аукциона с начальной ценой 1,4 млрд рублей должны 16 февраля.