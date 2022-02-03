Красноярск, 3 февраля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. В третьем микрорайоне жилого района «Солнечный» Красноярска планируют построить общеобразовательную школу. Стартовая цена соответствующего тендера, объявленного 2 февраля 2022 года, составляет 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства» Красноярска. Финансировать стройку будут из городского бюджета. Максимальная цена контракта — 1 536 599 205,01 рубля.

Победителя определят 14 февраля 2022 года. Возвести объект должны до 30 июня 2024 года.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе уже не в первый раз объявлен тендер по выбору подрядчика на строительство школы искусств. В этот раз определить победителя аукциона с начальной ценой 1,4 млрд рублей должны 16 февраля.