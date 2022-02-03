В Сибири планируют построить школу за 1,5 млрд рублей
Красноярск, 3 февраля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. В третьем микрорайоне жилого района «Солнечный» Красноярска планируют построить общеобразовательную школу. Стартовая цена соответствующего тендера, объявленного 2 февраля 2022 года, составляет 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.
Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства» Красноярска. Финансировать стройку будут из городского бюджета. Максимальная цена контракта — 1 536 599 205,01 рубля.
Победителя определят 14 февраля 2022 года. Возвести объект должны до 30 июня 2024 года.
Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе уже не в первый раз объявлен тендер по выбору подрядчика на строительство школы искусств. В этот раз определить победителя аукциона с начальной ценой 1,4 млрд рублей должны 16 февраля.