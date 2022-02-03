Анадырь, 3 февраля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Власти Чукотки расширили антикоронавирусные меры, они будут действовать до 28 февраля включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа общепита в период ограничений

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Кинотеатры, дома культуры, развлекательные и досуговые заведения, фитнес‑ и тренажерные залы, бани и сауны могут работать при условии заполняемости помещений не более 50% от проектной вместимости.

Кружки, секции, клубы в учреждениях и организациях социального обслуживания, культуры, спорта могут работать также при условии заполняемости помещений не более 50%. Сотрудники и посетители, за исключением несовершеннолетних, должны иметь QR-код либо иной документ, подтверждающий факт вакцинации, либо перенесённого заболевания в течение шести месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за 48 часов до посещения учреждения.

Также приостанавливается работа предприятий общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00.

Продолжится экспресс-тестирование в аэропортах для граждан, прилетающих на Чукотку из других регионов России и далее следующих в населённые пункты округа.

Сохраняется обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус приезжающих перед выходом на работу. Тестированию подлежат все — привитые и непривитые от коронавируса в Анадыре, Певеке, Билибино и посёлке Угольные Копи. Исключения составят случаи, если человек выходит на работу через семь дней и более после прибытия на Чукотку.

Кроме того, на работу теперь можно выйти, имея на руках справку об отрицательном результате пройденного в аэропорту по прилёту в округ экспресс-тестирования на определение антигена, полученный не ранее чем за 48 часов. Также работодателям, осуществляющим деятельность в указанных населённых пунктах, рекомендовано обеспечивать еженедельное ПЦР-тестирование всех работников и сотрудников.

Все массовые с перемещением по округу мероприятия, запланированные на февраль, следует перенести либо отменить.

Приостанавливается диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого и детского населения. «Анадырский окружной психоневрологический интернат» переходит на карантин до 2 марта включительно.

С начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 3154 случая заражения коронавирусом, 2971 пациент выздоровел, 42 — умерли. Проведено свыше 100,5 тыс. тестов на COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми внесли изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.