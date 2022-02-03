Красноярск, 3 февраля, 2022, 03:30 — ИА Регнум. В Красноярском крае 2 февраля начались лётно-тактические учения, в ходе которых экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработают противодействие воздушным разведывательно-ударным комплексам условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель МиГ-31

пресс-служба ЦВО «В рамках выполнения учебно-боевых задач экипажи МиГ-31БМ отработают обнаружение и уничтожение авиационных постановщиков помех и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения «противника», ведущих разведывательную деятельность в зоне ответственности противовоздушной обороны».

В учениях, которые продлятся до конца недели, задействовано около 300 военнослужащих из числа лётного состава, группы обеспечения и управления. В небо поднимаются 11 единиц авиационной техники, включая истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26.

Как сообщало ИА REGNUM, британские и норвежские истребители посменно сопровождали российские противолодочные самолёты Ту-142 в ходе их учебного полёта в район Северо-Восточной Атлантики.