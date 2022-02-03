Гуаякиль, Эквадор, 3 февраля, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Столкновения между группировками заключенных произошли в тюрьме № 1 в эквадорском городе Гуаякиль, сообщает служба исполнения наказаний республики на официальной странице в Twitter.

Тюрьма

«В тюрьме №1 были зафиксированы столкновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наведением порядка в исправительном учреждении занимается полиция и вооруженные силы Эквадора. Пока сведений о возможных пострадавших или погибших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2021 года в одной из тюрем эквадорского города Гуаякиль произошли беспорядки. В результате столкновений погибли не менее 62 человек. В сентябре того же года в одной из тюрем вблизи Гуаякиля в ходе беспорядков погибли 119 человек.