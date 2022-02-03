Москва, 3 февраля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Претензии «Роскосмоса» к АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) арбитражем Москвы были отклонены полностью. Госкорпорация требовала взыскать с ответчика более 24,7 млн рублей пени. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела появилась запись судьи Яцевой — «в иске отказать полностью». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления.

В деле, которое слушалось с сентября 2021 года, речь шла о взыскании пени — 24 724 223 рублях 56 копейках. Её истребовали «за нарушение срока исполнения обязательства по этапу №1» госконтракта от октября 2016 года.

В то же время решением суда 28 января 2022 года в пользу ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» с ЦЭНКИ была взыскана неустойка в размере 47 709,85 рубля.

Напомним, ответчик входит в дивизион «Роскосмоса» и выступает головным исполнителем по разработке, внедрению и обеспечению эксплуатации систем и средств связи и информатизации.