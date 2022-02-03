Владивосток, 3 февраля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Дело об завезённый агрохимикатах из Амурской области в Приморье рассмотрят 10 февраля в арбитражном суде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства каря.

Токсичные отходы

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Зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко приняла участие в совещании по пестицидам в правительстве Амурской области.

По словам Елены Пархоменко, власти края по-прежнему настаивают на том, чтобы агрохимикаты были возвращены в Приамурье. Сейчас идет подготовка к судебному заседанию в арбитражном суде о расторжении договора с компанией, которая завезла вещества. Позиция Росприроднадзора Приморья однозначна — признать договор ничтожным и вернуть «груз», о чем ведомство и будет ходатайствовать в суде.

Пока идут судебные разбирательства, в Хорольском районе возводится временный ангар, куда спрячут мешки с веществами, мониторинг состояния атмосферы на месте хранения биг-бэгов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, лаборатория Росприроднадзора в Новосибирской области завершила исследование веществ, завезённых из Приамурья в Приморский край для утилизации. В «Федеральном центре анализа и оценки техногенного воздействия» в Москве подтвердили, что эти вещества являются не отходами, а агрохимикатами, которые утратили свои эксплуатационные свойства.