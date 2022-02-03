Ставрополь, , 03:15 — REGNUM Заявление с просьбой признать себя банкротом в арбитраж Ставропольского края подало АО «Буденновский машиностроительный завод». Иск от заявителя судья пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление было подано 27 января 2022 года. В качестве обоснования заявлен долг в размере 11 млн рублей. Прочие детали пока не сообщались.

Одно из старейших предприятий региона, которое ведет свою историю с 1956 года, занимается производством вагон-домов, сельхозоборудования, автозаправочных станций типа КАЗС. На сайте завода уточняется, что ежегодно он реализует продукции на более чем 50 млн рублей.

В ЕГРЮЛ предприятие оформлено в сентябре 1992 года. Директор — Геннадий Струков. Численность работников — более 30 человек.

Напомним, ранее в Ставропольском крае с иском о самобанкротстве в суд обратился мукомольный завод. В качестве обоснования назывался долг более 11 млн рублей.