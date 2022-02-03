На Сахалине лишился поста чиновник, ответственный за развитие Курил
Южно-Сахалинск, 3 февраля, 2022, 03:04 — ИА Регнум. На Сахалине лишился поста руководителя ГКУ «Дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» Алексей Поляшов. Он уволен за неисполнение программы, написало со ссылкой на руководителя ассоциации «Сахалинстрой» Валерия МозолевскогоИА «Сах.ком».
Читайте также: Полпред Трутнев пообещал исключить коррупцию при развитии Курил
Об увольнении ответственного за развитие Курил стало известно на совещании в правительстве островного региона.
Вместо Поляшова руководит дирекций в настоящее время экс-мэр Углегорского района Сергей Дорощук.
Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке на Сахалин 27 января, ответил на вопрос журналистов о коррупции при развитии Курил и реализации глобальных инвестпроектов в островном регионе.