Южно-Сахалинск, 3 февраля, 2022, 03:04 — ИА Регнум. На Сахалине лишился поста руководителя ГКУ «Дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» Алексей Поляшов. Он уволен за неисполнение программы, написало со ссылкой на руководителя ассоциации «Сахалинстрой» Валерия МозолевскогоИА «Сах.ком».

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Об увольнении ответственного за развитие Курил стало известно на совещании в правительстве островного региона.

Вместо Поляшова руководит дирекций в настоящее время экс-мэр Углегорского района Сергей Дорощук.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке на Сахалин 27 января, ответил на вопрос журналистов о коррупции при развитии Курил и реализации глобальных инвестпроектов в островном регионе.