Вена, 3 февраля, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Австрия намерена преодолеть энергетическую зависимость от российских газовых компаний и устаревших атомных технологий. Об этом министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер 2 февраля заявила в эфире телеканала PULS 24.

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По её словам, Австрия обжалует в Европейском суде решение Европейской комиссии о «Таксономии ЕС», в котором газовая и атомная энергетика признаются «способствующими безуглеродной экономике» и переходными к полностью зелёным источникам энергии. Гевесслер считает, что разрешение инвестиций в эти сферы поощряет использование устаревших атомных технологий и зависимость от поставщиков природного газа, которые взвинчивают на него цены.

Леоноре Гевесслер «Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов. Единственный выход из этого в будущем — это возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика. Солнце нам не выставляет счёт, это делает российский газовый концерн. С этой зависимостью надо бороться, а не усиливать её».

Принятый Еврокомиссией 2 февраля документ «Таксономия ЕС» разрешает до 2045 года осуществлять новые инвестиции в атомные электростанции, и до 2030 года — в газовую инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против предложения Еврокомиссии классифицировать ядерную энергетику, как устойчивую отрасль для финансирования, выступило правительство Германии.