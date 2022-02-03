Петропавловск-Камчатский, , 02:55 — REGNUM На Камчатке прокуратура заинтересовалась информацией о том, что станция скорой помощи предоставляет населению платные услуги по перевозке на служебных машинах. Прокуратура края проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Скорая помощь Pixabay.com

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Любой желающий может обратиться на станцию и воспользоваться платной услугой, написало ИА «Кам 24». Как пояснили в юридическом отделе учреждения здравоохранения, перевозка, например, в аэропорт будет стоить 2300 рублей, а если заказчик будет пенсионером, то ему положена скидка. При этом обещают сопровождение если не врача, то фельдшера.

В краевом минздраве пояснили, что оказание платных услуг никак не влияет оказание медицинской помощи населению и производится на законных основаниях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего страйкбольным пистолетом фельдшеру скорой помощи.