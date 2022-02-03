Бразилиа, , 02:52 — REGNUM Не менее 172 903 новых носителя коронавируса были зарегистрированы за последние 24 часа в Бразилии, 2 февраля сообщил на своем сайте бразильский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в стране выявили 25 793 112 случаев заражения SARS-CoV-2, а также 628 960 умерших от осложнений при COVID-19. За сутки в Бразилии подтверждены еще 893 летальных исхода от последствий этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля власти бразильского города Рио-де-Жанейро исключили возможность проведения уличных карнавалов в мегаполисе в апреле 2022 года из-за ситуации с пандемией.

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