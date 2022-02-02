Бразилиа, 3 февраля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Не менее 172 903 новых носителей коронавируса было зарегистрировано за последние 24 часа в Бразилии, 2 февраля сообщил на своем сайте бразильский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в стране выявили 25 793 112 случаев заражения SARS-CoV-2, а также 628 960 умерших от осложнений при COVID-19. За сутки в Бразилии подтверждены еще 893 летальных исхода от последствий этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля власти бразильского города Рио-де-Жанейро исключили возможность проведения уличных карнавалов в мегаполисе в апреле 2022 года из-за ситуации с пандемией.