Абу-Даби, , 02:37 — REGNUM Ответственность за атаку на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), совершенную с помощью беспилотных летательных аппаратов, взяла на себя иракская группировка «Альвият аль-ваад аль-хакк». Об этом 3 февраля сообщает информационный портал «Аль-Масдар онлайн» со ссылкой на заявление йеменских хуситов (движение «Ансар Алла»).

Дрон Mitch Nielsen

В документе говорится о четырех беспилотниках, направленных на ОАЭ, в то время как ранее было известно о трех аппаратах, сбитых утром 2 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января хуситы атаковали инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби и район международного аэропорта столицы Объединенных Арабских Эмиратов. При нападении использовались ракеты и беспилотники.

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