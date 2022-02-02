Абу-Даби, 3 февраля, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Ответственность за атаку на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), совершенную с помощью беспилотных летательных аппаратов, взяла на себя иракская группировка «Альвият аль-ваад аль-хакк». Об этом 3 февраля сообщает информационный портал «Аль-Масдар онлайн» со ссылкой на заявление йеменских хуситов (движение «Ансар Алла»).

Mitch Nielsen Дрон

В документе говорится о четырех беспилотниках, направленных на ОАЭ, в то время как ранее было известно о трех аппаратах, сбитых утром 2 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января хуситы атаковали инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби и район международного аэропорта столицы Объединенных Арабских Эмиратов. При нападении использовались ракеты и беспилотники.