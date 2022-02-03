Анкара, , 02:28 — REGNUM Атаку по позициям курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) на севере Сирии в районе города Манбидж осуществила артиллерия армии Турции. Об этом 2 февраля сообщает курдское агентство Firat.

Турция vs Курды © ИА REGNUM

Удары турецкой артиллерии стали ответом на обстрелы отрядами СНС города Эль-Баб, расположенного в 44 км к северу от Алеппо, где в накануне, во время обстрелов 2 февраля, погибли девять членов сирийских оппозиционных формирований, поддерживаемых Анкарой, еще 32 получили ранения.

Армия Турции выпустила 19 снарядов по поселку Шейх-Насер, и ещё 19 снарядов были взорваны в Эс-Сайяде и Йаланлы. Информация о возможных погибших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры на настоящий момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что армия Турции начала военную операцию, под кодовым названием «Зимний орёл». Целью операции стали укрытия курдских партизан в окрестностях городов Дерик, Синджар и Карачак — в Ираке, а также территория сирийских провинций Хасака и Ракка.

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