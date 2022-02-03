Нью-Йорк, США, , 02:23 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 февраля ростом. Больше других прибавил S&P 500.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 224,09 пункта (0,63%), до уровня 35 629,33 пункта. S&P 500 подорожал на 42,78 пункта (0,94%), до уровня 4589,32 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 71,54 пункта (0,50%), до уровня 14 417,55 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,36 (0,41%), до уровня $87,84 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 февраля ростом на фоне сдержанного оптимизма.

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