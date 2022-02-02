Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН призывает руководство Мьянмы освободить всех лиц, задержанных после военного переворота в стране, в том числе бывшего госсоветника республики Аун Сан Су Чжи и мьянманского экс-президента Вина Мьинту. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Совбеза организации.

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Кроме того, в заявлении СБ ООН отмечается, что Совет глубокую озабочен введенным в Мьянме чрезвычайным положением, которое несет серьезные последствия для государства.

Как сообщало ИА REGNUM, военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года. 26 января Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выдвинула условие мьянманским властям для участия в предстоящем саммите организации.

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