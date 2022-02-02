Сан-Паулу, Бразилия, 3 февраля, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений и сходов оползней, вызванных сильными ливнями в бразильском штате Сан-Паулу, выросло до 28 человек, сообщает пресс-служба управления гражданской обороны Бразилии.

Eurico Zimbres Оползень

Сообщается, что спасателям удалось обнаружить тела еще троих пропавших без вести. Уточняется, что тела двух несовершеннолетних и одного старика нашли пожарные в муниципалитете Франку-да-Роха под завалами. По последним данным, сейчас пропавшими без вести числятся еще семь человек.

Ранее на бразильский штат Сан-Паулу обрушились сильные дожди, вызвавшие подтопления и сходы оползней. Из-за стихийных бедствий власти республики эвакуировали более 600 семей.