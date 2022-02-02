Кито, 3 февраля, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Прорыв нефтепровода в центральной части Эквадора, который произошел 28 января, привел к утечке примерно 6,3 тыс. баррелей нефти в национальном парке Каямбе-Кока. Об этом 2 февраля сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление компании — оператора нефтепровода.

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Отмечается, что специалистам уже удалось очистить земли заповедника от 5,3 тыс. баррелей нефти. Они также проводят очистку водных артерий в парке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Prensa Latina распространило информацию о том, что разлив нефти в Эквадоре затронул 2,1 га территории. Из них 1,6 га приходятся на природоохранную зону.