Москва, 3 февраля, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Москве. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба главы региона.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Ново-Огарёво. 2018

Уточняется, что в ходе встречи Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чечне. Глава региона отметил, что благодаря эффективным мерам, которые были приняты под руководством российского лидера, в Чечне удалось сохранить экономический рост по основным экономическим показателям, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.

По данным пресс-службы, Кадыров рассказал о реализации нацпроектов в регионе, снижении уровня безработицы и уровня дотационности бюджета и росте объёма инвестиций в основной капитал.

«В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест», — сообщил Кадыров президенту РФ Путину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча с Кадыровым не значится в планах российского лидера.