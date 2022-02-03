Буэнос-Айрес, , 01:57 — REGNUM В Аргентине в результате массового отравления кокаином погибли уже 17 человек и 56 пострадавших были экстренно госпитализированы. Об этом 2 февраля сообщает телеканал Todo Noticias.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

По его данным, трагедия произошла в пригородах Буэнос-Айреса, пострадавшие с тяжёлыми отравлениями продолжают поступать в больницы.

Отмечается, что минздрав провинции Буэнос-Айрес направил в муниципальные медицинские учреждения экстренное предупреждение о ситуации.

По предварительным данным, обнародованным министром безопасности провинции Серхио Берни, в кокаин было добавлено другое вещество, что сделало наркотик намного токсичнее. Правоохранители не исключают версию намеренного добавление яда в кокаин, связанного с войной за рынок сбыта двух банд наркоторговцев.

В регионе в настоящее время проводится полицейская операция, в результате которой задержано десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Уругвая обнаружила на пляже маленького курортного города Сан-Антонио 1,3 тонны кокаина.

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