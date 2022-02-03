Стокгольм, , 01:48 — REGNUM Решение отменить с 9 февраля все ограничения, действующие в Швеции из-за ситуации с коронавирусом, приняли власти королевства. Об этом 2 февраля сообщила газета Expressen.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По информации издания, соответствующее заявление шведское правительство сделает 3 февраля. Власти решили пойти на такой шаг, поскольку считают, что эпидемиологическая обстановка в стране стабилизировалась и COVID-19 больше не является «социально опасным заболеванием».

Снятие ограничений должен быть согласовано парламентом Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля власти Дании сняли все ограничения по коронавирусу и перестали классифицировать COVID-19 как «социально опасное заболевание». Кроме того, часть ограничительных коронавирусных мер решило отменить правительство Норвегии.

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