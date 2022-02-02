Кейптаун, 3 февраля, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Полиция Южно-Африканской Республики арестовала 40-летнего мужчину, пытавшегося вывезти из страны 11 рогов носорога в Малайзию, сообщает пресс-служба полиции ЮАР.

Носорог

Сообщается, что контрабанду выявили при тщательном досмотре багажа одного из подозрительных пассажиров в аэропорту.

«Полиция обнаружила пять рогов носорога, завернутых в фольгу и спрятанных среди сладостей и коробок с зеленым чаем. Дальнейшее расследование привело правоохранительные органы на самолет, где был изъят второй багаж подозреваемого», — заявили в полиции.

Отмечается, что во втором багаже обнаружили еще шесть рогов. Подозреваемого немедленно задержали и поместили под арест. По факту контрабанды ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Кении задержали двух подозреваемых в контрабанде слоновой кости. Они пытались переправить из Уганды груз в 26 килограммов слоновой кости.