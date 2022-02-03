Пафос, Кипр, , 01:35 — REGNUM У западного побережья Кипра в ночь на 3 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Лимасол (сс) Leonid Mamchenkov

Подземные толчки были зафиксированы в 23:03 по местному времени 2 февраля (00:03 мск 3 февраля), их эпицентр находился в 114 километрах к западу от портового города Лимассол (154 тыс. жителей) и в 58 километрах от города Пафос (36 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров.

О возможных пострадавших и разрушениях данных не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два землетрясения были зафиксированы в ночь на 2 февраля в сейсмически опасной зоне уезда Вранча на северо-востоке Румынии.

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