Братислава, , 01:33 — REGNUM Акция протеста против планов словацких властей подписать соглашение о военном сотрудничестве с США состоялась 2 февраля в центре Братиславы перед зданием парламента Словакии, сообщает информационное агентство TASR.

Словакия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В митинге участвовало несколько сотен человек, которые скандировали лозунги против указанной инициативы правительства. Протестующие указали на то, что подписание договора с США угрожает суверенитету Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля словацкий президент Зузана Чапутова заявила, что Словакия должна укреплять свою восточную границу, а НАТО — свой восточный фланг.

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