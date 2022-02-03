Курганская область, , 01:31 — REGNUM Власти курганского города Далматово опрашивают местных жителей по поводу переноса памятника и захоронения героя Гражданской войны Станислава Рукманиса. Вопрос об этом включён в опросный лист по поводу благоустройства муниципалитета, сообщает ИА «Красная Весна».

Памятник Станиславу Рукманису в городе Далматово Musey.dalmatovo.ru

Захоронение Рукманиса, находившееся на Успенской площади города Далматово более ста лет, и которое, кстати, является памятником регионального значения, предлагается перенести на привокзальную площадь Далматова.

Опрос проводится в социальных сетях и в бумажном виде. Предлагается либо перенести захоронение Рукманиса, либо оставить на прежнем месте и реконструировать.

Герой Гражданской войны Станислав Рукманис погиб 28 июля 1919 года в бою за возвращение города Далматово в состав Советской России. На нынешнем месте бойца Красной Армии похоронили его товарищи в тот же день, когда он погиб. Памятник над его могилой появился уже в 1920 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после 6 февраля 2022 года властями Далматово будет собрана по поводу переноса памятника Станиславу Рукманису некая общественная комиссия.

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