В Далматово запущен опрос о переносе памятника герою Гражданской войны
Далматово, Курганская область, 3 февраля, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Власти курганского города Далматово опрашивают местных жителей по поводу переноса памятника и захоронения героя Гражданской войны Станислава Рукманиса. Вопрос об этом включён в опросный лист по поводу благоустройства муниципалитета, сообщает ИА «Красная Весна».
Захоронение Рукманиса, находившееся на Успенской площади города Далматово более ста лет, которое, кстати, является памятником регионального значения, предлагается перенести на привокзальную площадь Далматова.
Опрос проводится в социальных сетях и в бумажном виде. Предлагается либо перенести захоронение Рукманиса, либо оставить на прежнем месте и реконструировать.
Герой Гражданской войны Станислав Рукманис погиб 28 июля 1919 года в бою за возвращение города Далматово в состав Советской России. На нынешнем месте бойца Красной армии похоронили его товарищи в тот же день, когда он погиб. Памятник над его могилой появился уже в 1920 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после 6 февраля 2022 года властями Далматова будет собрана по поводу переноса памятника Станиславу Рукманису некая общественная комиссия.