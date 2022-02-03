Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Курицу, неизвестными путями проникшую на территорию штаб-квартиры министерства обороны США, выловили зоозащитники. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба лиги защиты животных Арлингтона в Twitter.

Курица

Зоозащитники выловили птицу, когда она тихонько «кралась по зоне безопасности». Курице дали имя Хенни Пенни, в честь персонажа одной из английских народных сказок. Пойманную курицу зоозащитники отправили в местный приют для животных.

По данным газеты The Washington Post, курицу заметили возле контрольно-пропускного пункта Пентагона, его местоположение является секретной информацией. Уточняется, что птица — представитель породы кур красный род-айленд, откуда она появилась возле здания Пентагона, неизвестно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила Украину с курятником, а Россию — с лисой на его крыше, кричащей о страхе перед курами.

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