Минск, , 01:21 — REGNUM «Незаконное решение правительства Литовской Республики о прекращении транзита белорусских калийных удобрений грубейшим образом нарушает нормы права, прямые двусторонние и многосторонние обязательства литовской стороны», — сказано в опубликованном 2 февраля заявлении МИД Белоруссии, разъясняющим основания применения к литовскому транзиту таких же санкций.

МИД Белоруссии © ИА REGNUM

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Сославшись на ряд документов, согласно которым Литва не имела права запрещать транзитные поставки из Белоруссии, белорусский МИД отметил: санкции США не распространяются на обязательства литовского госпредприятия «Литовские железные дороги» по транзиту грузов белорусского госпредприятия «Беларуськалий». Поэтому решение литовских властей по болкировке поставок калийных удобрений из Белоруссии, уверены в министерстве, являются «последовательными враждебными действиями безрассудного литовского руководства».

Официальный Вильнюс отказался от предложенных белорусскими чиновниками переговоров, «преследуя цель за счет своих налогоплательщиков нанести белорусам максимальный ущерб», отметили в МИД Белоруссии. Там также констатировали: «В рамках современных правил международной торговли — это пещерная дикость. Таким шагом правительство Литвы еще раз перед всем миром расписалось в своей нецивилизованности и ненадежности в качестве торгового партнера, в добавок к ряду других своих поступков. Республика Беларусь не может игнорировать данную гибридную атаку и вынуждена, как предупреждалось заранее, пойти на ответные меры. Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог».

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По данным белорусского министерства, литовских грузов ежегодно перевозится около 1,5−1,6 млн тонн на сумму более $1 млрд и санкции на них распространятся с 7 февраля 2022 года. Прямые убытки Клайпедского порта, «ЛЖД» и иных участников литовской цепочки поставок будут исчисляться сотнями миллионов евро. Кроме того, в Минске надеются взыскать с Литвы многомиллионные суммы по судебным искам и штрафным санкциям.

Официальный Минск заявил о готовности расширить санкции против Литвы, надеясь, что «политиканам-марионеткам не удастся разорвать напрочь наши культурные, исторические и деловые связи». Белорусские чиновники поведали также, что «все жалобы необходимо адресовать политической элите, удерживающей сегодня власть в Литве».

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