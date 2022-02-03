Берлин, , 01:21 — REGNUM Немецкий канцлер Олаф Шольц не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся с 4 февраля. Об этом он заявил 2 февраля в интервью телеканалу ZDF.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

Обычно Олимпиады и другие крупные спортивные мероприятия посещает либо глава правительства Германии, либо министр иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Олаф Шольц призвал страны мира не спешить с решением по вопросу бойкота Олимпийских игр в Пекине.

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