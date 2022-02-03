Рим, , 01:16 — REGNUM Власти Италии разрешили въезд и пребывание в стране для иностранцев, имеющих прививку от коронавируса вакцинами, не получившими одобрение в ЕС, но только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба правительства Италии.

Вакцинация от COVID-19 в Италии Salute.gov.it

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В соответствии с принятым декретом, для прибывающих в страну иностранцев предоставляется «доступ ко всем услугам и в учреждения, где необходим супер грин-пасс», выдаваемый только на основании вакцинации признанным в Италии и ЕС препаратом или выздоровления, «при предоставлении результата теста на коронавирус по экспресс-технологии (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов)».

из правительственного декрета «Это же правило распространяется на тех, кто вакцинирован не признанными и не одобренными в Италии препаратами».

При этом до прекращения действия продлённого до 31 марта режима чрезвычайной ситуации, в Италию запрещён въезд с туристическими целями из ряда стран, включая Россию. Из них допускается только временный въезд с рабочими целями, для лечения или учёбы, при обязательном прохождении карантина.

По мнению министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, данное решение «позволяет создать условия для вакцинированных другими препаратами, которые находятся в Италии», снимая многие имеющиеся проблемы и расширяя возможности туристического сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, даже в так называемых «красных зонах» (регионах Италии с высоким уровнем распространения эпидемии) антикоронавирусные ограничения не будут распространяться на вакцинированных тремя прививками граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцинированных граждан Италии освободят от ограничений