Страсбург, Франция, , 01:09 — REGNUM Осуждая неуклонный рост политзаключённых в Белоруссии из-за проводимой «режимом Лукашенко» политики, глава делегации Европарламента по отношениям с Белоруссией Роберт Бедронь и постоянный докладчика ЕП по этой постсоветской республике Пятрас Ауштрявичюс завершили своё совместное заявление кличем белорусских националистов и гитлеровских пособников. Текст документа 1 февраля опубликован на официальном сайте организации.

В Европарламенте Иван Шилов © ИА REGNUM

По их мнению, инициатива Александра Лукашенко провести в феврале конституционный референдум будет иметь такой же практический выход, как и «мошеннические президентские выборы 2020 года». Ссылаясь на данные обслуживающего исключительно прозападную оппозицию «правозащитного центра «Весна», насчитавшего более тысячи политзаключённых в современной Белоруссии, Бедронь и Ауштрявичюс констатировали неуклонный рост этой зловещей статистики, являющейся «прямым следствием неустанных действий режима Лукашенко по подавлению инакомыслящих».

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«Белорусов преследуют, сажают в тюрьмы или высылают из страны только за то, что они пытались осуществлять свои основные свободы. Ужасные условия содержания, а также многочисленные случаи жестокого обращения и пыток были тщательно задокументированы. Кроме того, более 40 адвокатов были незаконно лишены лицензий за то, что выполняли свою работу, представляя оппозиционеров или заключённых, и более 300 неправительственных организаций были произвольно «ликвидированы» режимом, пытающимся заглушить голос гражданского общества», — сказано в документе.

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«В этом мрачном контексте мы не можем рассматривать любой возможный конституционный референдум иначе, как некую бутафорию, не отражающую демократическую волю белорусского народа. Безоговорочное освобождение всех политических заключенных является первым необходимым шагом к возможному разрешению продолжающегося политического кризиса. А до тех пор мы не пожалеем усилий, чтобы добиться справедливости для жертв репрессий и привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека», — заявили Ауштрявичюс и Бедронь.

Завершили они своё обращение кличем белорусских националистов и пособников гитлеровских оккупантов «Zhyve Belarus!».