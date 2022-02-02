Белград, 3 февраля, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Сербия как серьезный и надежный партнер выполняет свои обязательства в рамках ранее подписанных с Приштиной соглашений. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 2 февраля после встречи с посредником ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и спецпредставителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.

Mc.rs Александр Вучич

Тем не менее власти в Приштине с помощью односторонних провокаций и нереалистичных требований пытаются избежать исполнения своих обязанностей, что во многом препятствует продвижению переговоров, отметил Вучич.

Александр Вучич также поблагодарил двух дипломатов за личный вклад в продвижение переговоров о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной и выразил убеждённость в том, что только ответственный подход может привести к компромиссному решению в интересах и сербов, и албанцев, говорится в сообщении пресс-службы президента Сербии об итогах его встречи с Лайчаком и Эскобаром.

Напомним, что до визита в Белград Мирослав Лайчак и Габриэль Эскобар посетили Приштину и провели переговоры с президентом и премьер-министром сепаратистского Косово Вьосой Османи и Альбином Курти.